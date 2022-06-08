Ульяновск, , 12:07 — REGNUM В Ульяновске из-за прогнозируемых дождей субботник перенесли с 10-го на 9 июня. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Дмитрий Вавилин по итогам штаб по комплексному развитию Ульяновска.

Инвентарь для субботника Анна Алябьева © ИА REGNUM

Массовую санитарную уборку территорий планировалось провести 10 июня, но с учётом того, что в этот день прогнозируется сильный дождь, субботник решили перенести на день раньше, 9 июня.

Глава Ульяновска отмечают, что «основные усилия будут направлены» на приведение в порядок площадок празднования Дня России и территории ипподрома, где состоится федеральный Сабантуй.

Напомним, что 7 июня из-за штормового ветра произошли отключения электроснабжения в центре и на севере Ульяновска. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить 8 июня к 14:00.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области прогнозировали холодную погоду и дожди 7 — 10 июня. Исключение составит 9 июня: ожидается потепление до +20 градусов, существенных осадков в тот день не прогнозируется.