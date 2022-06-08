Рига, , 12:06 — REGNUM

Композиция «Мать-Родина». Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков

Жительница Риги Виктория была вынуждена спешно бежать в Белоруссию, чтобы не стать жертвой политического преследования со стороны властей Латвии. Об этом сообщил журналист Sputnik Латвия Алексей Стефанов на своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Виктория в одежде в цветах российского флага стала символом массовой акции после Дня Победы 10 мая 2022 года, которая прошла возле монумента Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Видео с нею и другим молодым человеком Александром Дубаго, который принес с собой российский триколор, стало вирусным и разошлось по соцсетям Прибалтики.

«Эту девушку зовут Виктория. И на днях она в буквальном смысле бежала из Латвии. На перекладных со всеми мерами безопасности, как в кино, уехала через Литву в Белоруссию», — сообщил журналист.

Для нее это стало единственным шансом спастись и не быть арестованной на родине. Она сообщила Стефанову, что узнала — готовится ее арест и решила не испытывать судьбу.

На ее решение повлияло и то, что Александр Дубаго был ранее задержан и ему угрожает тюремный срок в пять лет за «пропаганду российской агрессии».