Нальчик, 8 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Власти Кабардино-Балкарии направят в 2022 году 2 млн рублей на борьбу с саранчой. Уже обследовано несколько тысяч гектаров территорий, традиционно поражаемых личинками вредного насекомого. Именно там и будет проведена обработка полей, сообщили в минсельхозе.

Pixabay.com Саранча

«Специалисты Россельхозцентра провели фитосанитарный мониторинг и обследовали несколько тысяч гектаров на наличие этого вида вредителей. Наибольшую тревогу обычно вызывают территории Терского, Майского, Лескенского и Прохладненского районов. Именно там обычно организуют химическую обработку угодий с июня по июль», — говорится в материале ВГТРК «Кабардино-Балкария».

Работы по обработке от вредителя планируется провести на территории свыше 2 тыс. гектаров, что позволит локализовать очаги распространения и не допустить уничтожения посевов.