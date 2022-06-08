Уфа, 8 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Сертификаты на приобретение жилья намерены выдавать сиротам в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сообщается, что 8 июня на заседании комитета госсобрания Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов был поддержан внесенный прокурором региона Игорем Пантюшиным проект закона, которым предусматривается возможность обеспечения граждан, которые относились к категории детей-сирот и достигли возраста 23 лет, жилыми помещениями однократно по их выбору в форме социальной выплаты, удостоверяемой жилищным сертификатом.

Отмечается, что законопроект дает право приобрести в собственность благоустроенное жилье на всей территории Башкирии, независимо от места жительства и регистрации сирот.

«Преимущество покупки жилья на основании сертификата заключается также в возможности гражданина дополнительно использовать собственные средства, в том числе материнский капитал, льготную ипотеку, а также приобрести помещение площадью выше предела, установленного законом», — сообщает пресс-служба.

Согласно законопроекту, полномочиями по определению порядка предоставления соцвыплаты наделяется правительство Башкирии.