Ярославль, , 12:10 — REGNUM В Ярославле опубликовано заключение по результатам общественных обсуждений строительства нового микрорайона. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Место предполагаемой застройки

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ярославцы не поддержали строительство нового микрорайона во Фрунзенском районе города, в рамках которого планировали построить 12 многоквартирных домов на 2 046 жителей. Всего набралось 68 комментариев, ни один их них не поддержал проект. Организаторы учли в протоколе всего три из них.

Теперь же оргкомитет опубликовал заключение по итогам проведения общественных обсуждений. В первую очередь было отмечено, что замечания жителей были «приняты к сведению». Организаторы пояснили, что мест в школах и детских садах хватит всем.

«Необходимое нормативное количество мест в общеобразовательных организациях с учётом планируемого населения составляет 645 мест. Обеспеченность населения местами в общеобразовательных организациях будет осуществляться за счет МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89» на 1 105 мест и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» на 1 280 мест. Согласно указанных нормативов допускается обеспечение населения объектами в области образования, расположенными в пределах транспортной доступности от территории проектирования. Программой комплексного развития социальной инфраструктуры города Ярославля на 2 018–2 026 годы, утверждённой решением муниципалитета города Ярославля от 13.02.2 018 № 68, на 2 026 год предусмотрено проектирование общеобразовательной организации в МКР № 1 жилого района «Дядьково» на 800 мест. Для обеспечения населения, включая планируемое, дошкольными образовательными организациями в соответствии с расчетами требуется 381 место. В 2 020 году построен и введён в эксплуатацию детский сад № 84 по ул. Губкина, 26, на 220 мест. Также обеспеченность местами осуществляется за счет мест в существующем МДОУ «Детский сад № 23» на 168 мест», — сообщается в заключении.

Не увидел оргкомитет и проблемы в доступности здравоохранения. Отметив, что помимо действующих на территории района двух поликлиник (детской и взрослой — ИА REGNUM) Клинической больницы №2, в скором времени в эксплуатацию введут ещё одну детскую поликлинику. А вот по поводу транспортной загруженности проспекта Фрунзе власти решили вспомнить о Карабулинской развязке. Построить её планировали ещё в советское время, а сейчас нет даже примерной даты возможного начала работ. Но по мнению властей она всё-равно поможет разгрузить одну из главных дорог города.

Вывод организаторов — документы по планировке соответствуют требованиям закона. Но власти всё же рекомендовали доработать проект, в частности, убрать из плана строительства два из двенадцати домов.

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