Власти Ярославля поддержали проект строительства многоэтажек
Ярославль, 8 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Ярославле опубликовано заключение по результатам общественных обсуждений строительства нового микрорайона. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ярославцы не поддержали строительство нового микрорайона во Фрунзенском районе города, в рамках которого планировали построить 12 многоквартирных домов на 2 046 жителей. Всего набралось 68 комментариев, ни один их них не поддержал проект. Организаторы учли в протоколе всего три из них.
Теперь же оргкомитет опубликовал заключение по итогам проведения общественных обсуждений. В первую очередь было отмечено, что замечания жителей были «приняты к сведению». Организаторы пояснили, что мест в школах и детских садах хватит всем.
Не увидел оргкомитет и проблемы в доступности здравоохранения. Отметив, что помимо действующих на территории района двух поликлиник (детской и взрослой — ИА REGNUM) Клинической больницы №2, в скором времени в эксплуатацию введут ещё одну детскую поликлинику. А вот по поводу транспортной загруженности проспекта Фрунзе власти решили вспомнить о Карабулинской развязке. Построить её планировали ещё в советское время, а сейчас нет даже примерной даты возможного начала работ. Но по мнению властей она всё-равно поможет разгрузить одну из главных дорог города.
Вывод организаторов — документы по планировке соответствуют требованиям закона. Но власти всё же рекомендовали доработать проект, в частности, убрать из плана строительства два из двенадцати домов.