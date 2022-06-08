Владивосток, 8 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Во Владивостоке с приездом полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева началась подготовка к ВЭФ-2 022, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

Пресс-служба полпредства президента РФ в ДФО ВЭФ-2021

«В прошлом году форум проходил в условиях пандемии и внёс свой вклад в развитие Дальнего Востока. В этом году ситуация непростая, но это не значит, что мы должны уделить подготовке меньшее внимание, скорее наоборот. Мы должны его готовить еще более тщательно, остановившись на самых важных вопросах, которые стоят перед Россией», — сказал Юрий Трутнев на совещании 8 июня.

Вице-премьер добавил, что надо эффективно использовать федеральные средства для обновления городских пространств и создания комфортных условий в кампусе ДВФУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки в Восточному экономическому форуму-2 022 разрабатывается и концепция выставки «Улица Дальнего Востока».