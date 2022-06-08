Ижевск, 8 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Ижевске 7 июня был обновлен рекорд по количеству выпавших осадков, который держался с 1 979 года — 43 года. Об этом сообщает Гидрометцентр Удмуртии на своей странице в социальной сети.

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Накануне на всей территории республики наблюдались продолжительные дожди. При этом на метеостанции Ижевск за сутки было отмечено 23,5 мм осадков. Рекордный показатель, установленный в 1 979 году, составлял 17,8 мм осадков.

Синоптики поясняют, что 1 мм осадков соответствует 1 литру воды на 1 кв. метр.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Приволжского федерального округа в период с 7 по 9 июня ожидались сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Так, ливни прогнозировались в Татарии, Башкирии, Оренбургской, Самарской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае.

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