Николаевский район, Волгоградская область, 8 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Строительство многоквартирного дома для детей-сирот завершено в городе Николаевске Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Проблемное здание достраивал новый подрядчик, поскольку из-за нарушения сроков исполнения работ в 2 016 году договор с прежней строительной организацией был расторгнут. В многоквартирном доме получат жильё 24 льготника, часть помещений будет использована для временного проживания в качестве меры соцподдержки. Все квартиры выполнены «под ключ», в порядок также приведена прилегающая территория.

В 2 022 году власти передадут детям-сиротам 450 квартир.