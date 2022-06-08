* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 8 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер в ходе атаки на базу Фронта сопротивления Кухе-Сур в уезде Париян талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли восемь человек убитыми. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Представитель фронта Себгатулла Ахмади написал на своей странице в Twitter, что силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали базу Кухе-Сур и столкнулись с решительным отпором сил Фронта сопротивления.

Он добавил, что в бою также погиб один член Фронта сопротивления.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.