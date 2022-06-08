Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 223 новых случая заражения COVID-19, что на 28 случаев меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 8 июня в оперштабе. В этот раз по суточной заболеваемости на первом месте в РФ оказалась Москва, где выявили 290 новых случаев.

Врачи в коронавирусном стационаре

За последние сутки от ковида, в качестве основной причины летального исхода, в Петербурге скончались 10 человек (+1 к уровню предыдущих суток), а излечились от болезни 336 человек (-37).

В шести городских стационарах Петербурга, принимающих пациентов с коронавирусом, находятся 1042 человека (-18). За последние сутки поступило 99 пациентов (+22), выписан из больниц по выздоровлению 101 пациент (+78). В реанимации размещены 157 больных (-4), к аппаратам ИВЛ подключены 27 пациентов (+5).

На амбулаторном лечении коронавирусной инфекции в Петербурге находятся 1646 человек, за сутки число таких больных уменьшилось на три человека.

Всего за время пандемии в Петербурге было подтверждено 1 531 614 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 495 111 человек, скончались от ковида 33 920 человек.