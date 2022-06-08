Свободный, Амурская область, 8 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Возбуждённое в отношении жителя города Свободный уголовное дело об убийстве будет передано в суд. Вменяемость подследственного под вопросом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области.

Jo Naylor Убийство

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Мужчина убил женщину, к которой пришёл на день рождения. После распития спиртных напитков он уснул. Когда хозяйка дома попыталась его разбудить, амурчанин убил её топором.

Судебно-психиатрическая экспертиза констатировала, что у обвиняемого было временное психическое расстройство на фоне алкоголизма и после травмы головы. Житель Свободного нуждался в принудительном медицинском лечении. Следствие ходатайствует о применении к подсудимому принудительных мер медицинского характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Свободном мужчина застрелил двоих людей из ружья в подъезде жилого дома.