Саратов, 8 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 8 июня всего зарегистрировано 253 179 случаев заражения коронавирусом, за сутки подтвердили еще 92 теста. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Лаборатория

Выздоровели с начала пандемии 246 114 человек, из них 85 — за минувший день.

В ковид-госпитали 7 июня доставили 16 пациентов. По данным облминздрава, на стационарном лечении находятся 324 пациента, на амбулаторном — 843.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5 975 человек, за сутки умер один пациент.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области отменили соблюдение социальной дистанции. Театры, кинотеатры, филармонии, дома культуры, концертные залы и другие учреждения культуры вновь могут заполнять зрительные залы на 100%.

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