Хельсинки, 8 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Коронавирусной инфекцией заразилась премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она написала об этом 8 июня на своей странице в одной из соцсетей.

Jukka-Pekka Flander SDP Санна Марин

«Прошлой ночью у меня поднялась температура. Я сделала в домашних условиях тест на коронавирус, который оказался положительным», — отметила она в своем сообщении.

Также Марин указала, что у ней умеренные симптом и самочувствие удовлетворительное и добавила, что из-за того, что она часто совершает поездки, ей регулярно приходится делать тесты на SARS-CoV-2, предыдущие из которых на текущей неделе показали отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Южной Кореи ведет переговоры с англо-шведской компанией AstraZeneca о покупке противовирусного препарата Evusheld.