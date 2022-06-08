Петропавловск-Камчатский, 8 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. На Камчатке выпустят 600 знаков «В память 15-летия Камчатского края», которыми в 2 022 году будут награждены выдающиеся жители региона и предприятия, внёсшие значительный вклад в развитие края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Алексей Иванов ИА REGNUM Правительство Камчатского края

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Мероприятия, посвященные 15-летию образования Камчатского края, будут проходить в течении всего 2 022 года. На них губернатор Владимир Солодов и будет вручать заслуженные награды. Также к этому присоединятся главы районов.

Принимать решение о награждении специальным знаком будут специальные рабочие группы в каждом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в честь 15-летия со дня слияния Камчатской области и Корякского автономного округа аэропорту Паланы присвоят имя знаменитого соотечественника, а какого именно выберут сами жители региона.