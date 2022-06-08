Томск, 8 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Томской области намерены капитально отремонтировать все нуждающиеся в этом школы. По словам губернатора Владимира Мазура, соответствующее предложение поддержал Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школа

Глава региона отметил, что на многие томские школы в настоящее время «без слёз не взглянешь».

«Всего нам нужно откапиталить 152 школы. Средств было только на 23. А теперь сможем ремонтировать все без исключения, по 50 в год», — подчеркнул Владимир Мазур.

На федеральные средства учебные заведения будут приведены в порядок, а также оснащены новым оборудованием и учебниками. Региональным властям в связи с этим предстоит согласовать этот вопрос с различными инстанциями и следить за целевым расходованием средств.