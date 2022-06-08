Нью-Дели, , 12:31 — REGNUM Резервный банк Индии (РБИ) повысил процентные ставки и заявил, что отменит меры стимулирования, принятые на время пандемии, сообщает 8 июня Financial Times. Этим шагом банк стремится вернуть инфляцию в целевой диапазон.

Индийские рупии Pixabay.com

Индийский центробанк повысил базовую кредитную ставку с 4,4% до 4,9%, последовав примеру центральных банков по всему миру. Проведенный Financial Times анализ показывает, что центральные банки проводят наиболее масштабное ужесточение денежно-кредитной политики за более чем два десятилетия.

РБИ также повысил свой прогноз инфляции на год до 6,7% с 5,7%, ссылаясь на рост стоимости нефти, продуктов питания и кормов для животных.

Повышение ставки 8 июня последовало за ее повышением на 40 базисных пунктов в мае. Последние данные по инфляции в Индии показывают, что потребительские цены в апреле выросли на 7,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее. РБИ стремится удержать инфляцию на уровне от 2 до 6 процентов.

В сопроводительном заявлении глава банка Шактиканта Дас заверил, что экономика страны остается «устойчивой» и восстанавливается после экономического шока, вызванного пандемией.

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