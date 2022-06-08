Москва, 8 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Стройкомплекс Москвы внедряет новые технологий информационного моделирования (ТИМ) и переход на отечественное программное обеспечение (ПО), сообщили 8 июня в пресс-службе ведомства.

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По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, переход на отечественное ПО происходит без сбоев в работе и срывов сроков реализации проектов. Среди используемых инструментов — nanoCAD, Renga, CADLib, Pilot-ICE и др.

При этом он отметил, что российское ПО уже используется для проектирования и организации среды общих данных. «С использованием технологий информационного моделирования в Москве проектируются пожарные депо, школы, жилые дома, спорткомплексы, инженерные коммуникации и дороги», — пояснил Бочкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируется развивать и внедрять отечественное программное обеспечение.

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