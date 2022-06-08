Владивосток, 8 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Накануне Дня России, 11 июня, во Владивостоке пройдёт патриотическая акция — всех желающих приглашают встретить рассвет на острове Русский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

George Shuklin День России. Национальный триколор

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Всероссийская эстафета «Русский рассвет» стартует возле форта Поспелова.

«Сбор участников в 5:00 на автопарковке возле форта, далее пешком на сопку. Встречать рассвет в 5:33», — пояснили организаторы.

При восходе солнца единомышленники прочтут стихотворение о России. Эстафету они передадут Хабаровску, Якутску и Благовещенску.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям и гостям Самары в честь Дня России намерены раздать ленты с российским триколором.