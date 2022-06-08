Москва, 8 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Российские студенты смогут получить цифровую специальность параллельно своей основной специальности. Об этом 8 июня заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Digital.gov.ru Максут Шадаев

«Мы запускаем так называемые кафедры цифровые в 106 наших ведущих вузов. Что это означает? Означает, что студент может в дополнение к своей основной специализации параллельно получить вторую специальность — так называемую цифровую. Сделать это бесплатно, сделать это без отрыва от обучения по основной специальности. В течение года-двух получить дополнительные навыки, связанные с цифровизацией», — заявил Шадаев.

«Уже в этом году 80 тыс. студентов будут зачислены на цифровые кафедры, и в 2 024 году количество этих студентов будет увеличено в два раза», — указал он.