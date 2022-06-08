Москва, 8 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Донбассе обнаружены и уничтожены десятки единиц оружия и боеприпасов. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии 8 июня, подразделение спецназа Росгвардии при выполнении служебно-боевых задач только в одном из населённых пунктов Луганской Народной Республики обнаружило 155 снарядов «Град», 20 снарядов от самоходной артиллерийской установки калибра 152 мм, 30 огнемётов.

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Ещё один схрон был найден в том же населённом пункте. В нём обнаружено пять гранатомётов и более 90 выстрелов к ним, более 200 гранат различных модификаций, в том числе и иностранного производства, 11 автоматов Калашникова, крупнокалиберный пулемёт «Утёс», более 27 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, мины, запалы к гранатам.

В Донецкой Народной Республике подразделения Росгвардии с помощью станции обнаружения беспилотных летательных аппаратов было засечено пять целей противника. Все они были поражены.

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Также в ДНР подразделениями спецназа Росгвардии обнаружен ПТРК NLAW, две противотанковые управляемые ракеты, 14 выстрелов к РПГ, более 60 танковых снарядов калибра 120 мм, 13 мин калибра 120 мм, 100 коктейлей Молотова и более 900 патронов к стрелковому оружию.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала проведения специальной военной операции российскими военными были уничтожены более 310 самолётов и вертолётов, свыше 1 070 беспилотников, более 3,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, а также свыше 3,3 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.