Шахты, Ростовская область, 8 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Ростовской области два человека пострадали в результате дорожной аварии, участником которой стал 17-летний водитель. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент случился вечером 7 июня в Путиловском переулке города Шахты. Водитель ВАЗ-2 114, предположительно, не предоставил преимущество в движении Volkswagen Passat, и столкнулся с ним. За рулём иномарки находился 17-летний подросток, не имеющий права управления транспортом. В результате ДТП пострадали два человека — водитель и пассажирка отечественного автомобиля.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.