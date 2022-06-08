Пенза, 8 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Пензенской области после COVID-19 за сутки выписали 34 пациента. С начала пандемии выздоровели 180 765 человек, приводит данные по состоянию на 8 июня общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего по области зарегистрировано 187 133 случая заражения коронавирусом, в том числе 40 — за сутки.

От последствий заражения коронавирусом скончался 5 921 человек, за сутки умерли трое инфицированных.

В стационары области 7 июня госпитализировали 24 ковид-пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Челябинской области официально отменили обязательную вакцинацию от COVID-19.

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