Ижевск, 8 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Поисково-спасательная служба Удмуртии получила сообщение о перевернувшейся на Каме в Сарапульском районе лодке «Пингвин» с мотором, в которой находятся пятеро мужчин. Об этом служба сообщила на своей странице в социальной сети.

vk.com/pssur Перевернувшаяся лодка

На левый берег Камы пострадавшие смогли выбраться самостоятельно. Далее к ним на помощь направились спасатели и сотрудники Госинспекции по маломерным судам. Группа пострадавших была обнаружена и доставлена на правый берег реки.

Спасатели напоминают, что управление судами в тумане или других неблагоприятных метеорологических условиях запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года туристы, сплавлявшиеся по реке Иж от Селычки, заблудились и не смогли выйти в основное русло реки. Пришлось вызывать спасателей.

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