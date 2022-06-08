Вашингтон, 8 июня, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Популярный рэпер Канье Уэст (Йе) прекратил отношения с моделью Чейни Джонс. Об этом написало издание TMZ 7 июня.

Скриншот с YouTube Канье Уэст

Как сообщил источник, музыкант расстался с возлюбленной после их совместного путешествия в Японию. Стоит отметить, что несколькими днями ранее Уэст был замечен в кинотеатре уже с другой девушкой.

Напомним, Канье Уэст и Чейни Джонс начали встречаться в феврале 2022 года. Поклонники рэпера окрестили избранницу Уэста «‎копией Ким Кардашьян»‎.