Кишинёв, 8 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду провела заседание Высшего совета безопасности, на котором были разработаны рекомендации по обеспечению продовольственной безопасности республики. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба главы государства.

Продукты питания

Минсельхозу и минэкономики в течение трёх недель поручено разработать стратегию продовольственной безопасности. Также эти ведомства совместно с Нацагентством продовольственной безопасности должны в течение четырёх недель упростить сертификацию для импортных и отечественных продуктов.

Совету по конкуренции поручено следить за ценами, а МВД и минфин должны обеспечить бесперебойную транспортировку импортных продуктов через границу. Также решено установить перечень приоритетных товаров и пересмотреть уровень обязательных государственных резервов продуктов.

Напомним, с 1 марта в Молдавии ввели запрет на вывоз пшеницы и сахара. Кроме того, для сдерживания роста цен в республике, был расширен список социально значимых товаров, на которые не вводят торговую надбавку. В этот список добавили свинину на кости, мясо птицы, замороженную рыбу, свекловичный сахар, макароны, яйца, картофель, лук и подсолнечное масло.