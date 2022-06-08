Москва, 8 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины за сутки было уничтожено свыше 320 украинских нацистов. Об этом 8 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«В результате ударов уничтожено: более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области, девять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районе Шелкоплясы и «ОСА-АКМ» в Верхней Роганки Харьковской области», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в общей сложности за время проведения спецоперации по защите Донбасса было уничтожено: 192 самолета, 130 вертолетов, 1 150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3 459 танков и других боевых бронированных машин, 489 установок реактивных систем залпового огня, 1 822 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 488 единиц специальной военной автомобильной техники киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины за сутки уничтожили 68 пунктов управления вооруженных украинских формирований.