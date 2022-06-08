Казань, 8 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки подтвердили 105 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 107 человек. В стационары с ковидом госпитализировали за прошлый день 51 пациента, сообщает 8 июня общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Работа скорой помощи в период пандемии коронавируса

Всего в регионе зарегистрировано 150 967 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 146 329 пациентов, скончались 1 995 человек. За сутки выписали 68 пациентов, умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Татарии в возрасте старше 65 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями ношение защитных масок в местах массового пребывания людей рекомендовано.

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