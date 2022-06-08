Анкара, 8 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Россия негативно отнеслась к намерению Турции провести военную операцию в одном из районов на севере Сирии. Об этом сообщает 8 июня турецкая газета Hürriyet.

Минобороны Турции ВС Турции в Сирии

По территории сирийской провинции Ракка проходит стратегически важная трасса М4, связывающая районы Хасеке, Ракки и Дейр-эз-Зора. Издание отмечает, что российская сторона не одобрила военные планы Анкары в отношении окрестностей города Айн-Исса, где проходит трасса.

Власти Турции по итогам контактов с Москвой приостановили подготовку операции в этом районе. Россия обеспечила отправку туда дополнительных войск, утверждает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, военную операцию в Сирии Турция может начать на этой неделе. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция нужна для расширения 30-километровой зоны безопасности, созданной в 2 019 году.

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