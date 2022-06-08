Москва, 8 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Создание Фонда пенсионного и социального страхования РФ не приведет к росту пенсий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Duma.gov.ru Алексей Куринный

«Объединение ПФР и ФСС не скажется на покупательной способности пенсий», — отметил Куринный.

Он также сослался на данные экспертов, согласно которым «покупательная способность пенсий будет падать в течение трех лет».

Госдума в первом чтении обсудит проекты законов об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в Фонд пенсионного и социального страхования РФ.