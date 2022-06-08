Уфа, 8 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. По улицам двух сел в Бижбулякском районе Башкирии прошел бурный поток воды во время выпадения интенсивных осадков. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень

Сообщается, что 7 июня 2022 года спасатели получили информацию о том, что в период выпадения обильных осадков в деревнях Аитово и Алексеевка по улицам прошел бурный поток воды.

Отмечается, что в течение десяти минут вода ушла.

Подтопленных жилых домов нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 9 по 14 июня на малых степных и горных реках в Башкирии возможны резкие подъемыуровней воды и увеличение притока к гидротехническим сооружениям. В республике обильные ливни осложнили работу коммунальных служб.