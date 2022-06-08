Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге выдали первую ипотеку IT-специалисту под льготные 5% годовых, сообщили 8 июня в пресс-службе Группы «ЛСР».

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Первый договор купли-продажи квартиры в новом доме, в рамках программы субсидированной ипотеки для IT-специалистов, заключили с жителем Санкт-Петербурга. Он приобрел квартиру площадью 52 кв. метра в ЖК «Ручьи» на северо-восточной окраине города. Стоимость жилья составила 10 млн рублей. Напомним, что ценовой порог по программе не должен превышать 18 млн рублей.

«Еще несколько заявок находятся в работе у специалистов компании», — говорится в сообщении «ЛСР».

Отметим, что воспользоваться новой программой субсидирования могут могут IT-специалисты с российским гражданством в возрасте от 22 до 44 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.