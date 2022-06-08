Ульяновск, 8 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Ульяновске после сильного ветра восстанавливают электроснабжение в центре и на севере города. Об этом сообщается на сайте администрации регионального центра.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

В мэрии отмечают, что из-за аварийного режима работы последовательно отключились четыре секции шин подстанции МУП «УльГЭС».

По данным властей, в настоящее время аварийные бригады перезапитывают потребителей по резервным схемам. Электроснабжение восстановили в районе улиц Карла Маркса и Робеспьера. Данную работу планируют завершить к 14:00.

В администрации уточняют, что отключения электричества произошли в центре и на севере Ульяновска, не уточняя, сколько и каких именно объектов это коснулось.

Глава УльяновскаДмитрий Вавилин в телеграм-канале сообщает, что 7 июня ветер повалил на территории десять деревьев.

Как сообщалоИА REGNUM, 7 июня в Ульяновске был объявлен «жёлтый» уровень опасности: спасатели предупреждали сильно северо-западном ветре с порывами 15 — 20 метров в секунду.