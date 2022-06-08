Сеул, 8 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи ведет переговоры с англо-шведской компанией AstraZeneca о покупке противовирусного препарата Evusheld. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, катастрофами и чрезвычайными ситуациями.

Cheshire East Council Компания AstraZeneca

Согласно опубликованным данным, в настоящее время ведутся переговоры о поставке 5 тыс. доз препарата в июле и 15 тыс. доз в октябре.

Ожидается, что в течение месяца Корейское управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств одобрит экстренное использование данного препарата.

Препарат, также известный как «коктейль из антител», изготовлен на основе двух моноклональных антител — тиксагевимаба и цилгавимаба. В октябре 2 021 года в AstraZeneca объявили, что он предотвращает развитие тяжёлой формы COVID-19.