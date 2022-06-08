Донецк, 8 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В результате обстрелов украинских войск за сутки погибли два мирных жителя Донецкой Народной Республики, сообщили 8 июня в штабе территориальной обороны ДНР.

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В штабе рассказали, что за сутки при обстрелах погибли два человека, ещё девять жителей получили ранения.

Всего под обстрелы попали 16 населённых пунктов. Огонь вёлся из ствольной артиллерии различного калибра, а также с применением реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град».