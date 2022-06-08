Джакарта, 8 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Индонезии и Саудовской Аравии обсудили ситуацию вокруг Украины на двусторонней встрече в Джакарте, сообщает Antara.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Очевидно, что сейчас мы сталкиваемся с негативным воздействием этого конфликта, особенно на продовольствие и энергоносители», — заявила Ретно Марсуди.

Индонезия и Саудовская Аравия согласились с тем, что каждая страна несет ответственность за создание условий, способствующих успеху мирных решений.

Страны разделяют одинаковые опасения по поводу проблемы продовольственной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди попросила правительство Саудовской Аравии увеличить квоту на хадж после пандемии COVID-19.

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