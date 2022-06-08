Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Инфляция, которую от вас прячут: от туалетной бумаги до йогурта, от кофе до кукурузных чипсов производители незаметно уменьшают размеры упаковок, не снижая цены, сообщает 8 июня Associated Press. И этот процесс набирает обороты по всему миру.

Цены на продукты Uainfo.org

В США в маленькой коробке салфеток их сейчас 60, а недавно было 65. Вес йогуртов уменьшился со 150 до 130 граммов. В Великобритании компания Nestle сократила вес кофе в банках со 100 до 90 граммов. В Индии брусок хозяйственного мыла уменьшился со 155 до 135 граммов.

По словам специалистов, это явление не новое. Во времена высокой инфляции компании таким образом борются с ростом затрат на ингредиенты, упаковку, рабочую силу и транспортировку.

«Это происходит волнами. Сейчас у нас прилив», — говорит защитник прав потребителей и бывший помощник прокурора из штата Массачусетс Эдгар Дворски.

По его словам, производители рассчитывают на то, что покупатели не заметят изменения веса или мелких деталей, например, количества листов в рулоне туалетной бумаги. Компании также могут использовать уловки, чтобы отвлечь покупателя от уменьшения размеров, например, привлекать внимание новыми яркими этикетками.

А некоторые компании ничего не пытаются скрыть. В Японии производитель закусок Calbee Inc. объявил о снижении веса на 10% и повышении цен на 10% на многие свои продукты. Компания сослалась на резкий рост стоимости сырья. Компания Domino’s Pizza объявила, что уменьшает количество куриных крылышек в порции с 10 до 8 при прежней цене, объяснив это теми же причинами.

По словам руководителя отдела корпоративных коммуникаций компании Dabur India, специализирующейся на производстве потребительских товаров и продуктов питания, Бьяса Ананда, в Индии подобные изменения происходят в основном в сельских районах, где люди беднее и более чувствительны к ценам. В городах же компании просто поднимают цены.

Порой тенденция может измениться. По мере ослабления инфляции конкуренция может заставить производителей снизить цены или вернуться к более крупным упаковкам. Но Дворски говорит, что если продукт уменьшился, скорее всего, он таким и останется.