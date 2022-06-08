Кызыл, 8 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Организации в Туве реже своих коллег из соседних регионов используют российское программное обеспечение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

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Если в Красноярском крае отечественный софт используют 61% организаций, а в Хакасии — 63%, то в Туве таковых лишь 49%. Как отмечается, наибольшей популярностью пользуются отечественные справочно-правовые системы.

«Системы электронного документооборота российского производства установлены у 46% организаций Красноярского края, 45% Хакасии и 39% Тувы. Электронными справочно-правовыми системами пользуются 41% фирм Красноярского края и Хакасии, 26% — Тувы», — добавили в службе статистики.

Для финансовых расчётов в электронном виде отечественный софт применяет лишь каждая четвёртая тувинская фирма, тогда как в Красноярье и Хакасии — каждая третья.