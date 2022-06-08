Берлин, 8 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Немецкий теннисист Александр Зверев перенёс операцию на ноге после того, как получил травму в полуфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Об этом 8 июня он сообщил в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

(сс) JC Александр Зверев

Зверев получил повреждение трёх боковых связок правой лодыжки в матче против испанца Рафаэля Надаля, который проходил 3 июня. Из-за этого он не смог продолжить игру, матч был закончен при счёте 6:7 (8:10), 6:6.

«Сегодня утром мне сделали операцию. После дальнейшего обследования в Германии мы получили подтверждение, что все три боковые связки на моей правой лодыжке порваны», — написал 25-летний теннисист.

Он добавил, что начинает реабилитацию, чтобы вернуться на корт как можно скорее.

Зверев занимает третье место в рейтинге ATP. На его счету 19 титулов, в том числе две победы на Итоговом турнире и пять — на турнирах серии «Мастерс». Кроме того, он является олимпийским чемпионом Токио в одиночном разряде.