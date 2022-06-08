Москва, 8 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Николаевской области Украины российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сегодня, 8 июня, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Также, по его словам, в районе населённого пункта Белая Криница Николаевской области Украины ПВО России сбили вертолёт Ми-8 ВСУ и 11 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях Украины

Кроме того, перехвачены три ракеты оперативно-тактического комплекса «Точка-У» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районах населённых пунктов Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня военнослужащие Вооружённых сил России уничтожили два склада боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ)).

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