Москва, 8 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Льготы для IT-компаний резко повысили активность разработчиков ПО в России. Об этом 8 июня заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Digital.gov.ru Глава Минцифры РФ Максут Шадаев

«Очень важно, что только за 2 021 год объём отгрузки собственных решений собственного производства оказанных услуг и работ, выполненных собственными силами, вырос почти на 40% и превысил 2 трлн рублей. Всё это, конечно, говорит о том, что эти льготы работают и дают беспрецедентный рост для нашей отрасли. При этом удивительно: льготы, в общем, должны были повлиять на поступления в бюджет, но компании вызывались очень активно так, что бюджет, даже несмотря на то, что льготы действовали, получил дополнительно 20% налоговых отчислений больше, чем в 2 020 году», — заявил Шадаев.

«Фактически бюджет от применения налоговых льгот получил 87 млрд рублей плюсом. Что, конечно, показывает, что бизнес этот развивается, IT-компании активно инвестируют в продукты и продукты продают», — указал он.