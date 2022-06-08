Москва, 8 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины за сутки уничтожили 68 пунктов управления вооруженных украинских формирований. Об этом 8 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Ракетными войсками и артиллерией поражено: 68 пунктов управления, 172 огневые позиции артиллерии ВСУ», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в это число входят две батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» в районе Александровки и Кутузовки, батарея РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Кицевка Харьковской области, а также 261 район сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по бронетанковому заводу Харькова.