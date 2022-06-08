Ижевск, , 11:42 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 8 июня прививку от коронавируса сделали 698 192 человека. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Minzdrav.tatarstan.ru

Второй компонент препарата получил 558 021 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 161 873 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июня после перенесенного заражения коронавирусом в Удмуртии выписались 30 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 836 жителей республики.

За время пандемии в республике подтвердили 167 088 случаев заражения коронавирусом, из них 19 — за минувшие сутки.