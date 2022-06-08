Салехард, , 11:42 — REGNUM Освоение Арктики, богатой природными ресурсами, является частью стратегии по развитию экономики РФ. Однако эта задача таит в себе и определенные риски. Ученые из института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН считают, что экономический урон от таяния вечной мерзлоты к 2 050 году может составить до 7 миллиардов рублей. Отметим, что таяние вечной мерзлоты грозит изменением глобального климата, так как из-за повышения температуры высвобождаются углерод и метан, прежде запертые во льдах. Они попадают в атмосферу, усиливая парниковый эффект. Кроме того, важной проблемой является изменение свойств грунта и размягчение почв, что может привести к разрушению инфраструктуры.

Ямальские мерзлотоведы получат крупные премии за актуальные исследования Пресс-службы губернатора ЯНАО

«Таяние вечной мерзлоты одинаково негативно отразится и на экосистемах, и на объектах инфраструктуры в Арктике, и на прилегающих территориях», − сказал президент России Владимир Путин на совещании по развитию Арктической зоны РФ, которое состоялось в апреле.

У России — большие планы по освоению арктических пространств, но решения по развитию Арктики невозможно принимать без оглядки на ситуацию с вечной мерзлотой. Работа по ее изучению уже проводится на региональном уровне. Например, глава Ямала Дмитрий Артюхов учредил гранты для ученых, занятых данной проблемой. Премию губернатора с 2 023 года смогут получить кандидаты и доктора наук по направлению «мерзлотоведение».

«Мы стараемся максимально привлекать научное сообщество к теме вечной мерзлоты. К сожалению, обнаружили, что в последние годы профильных научных работ практически нет. Осенью на Ямале проходила конференция по вечной мерзлоте, на которую приезжали ведущие специалисты. Там мы договорились учредить специальные стимулирующие выплаты за написание кандидатских и докторских работ по мерзлоте, которые будут иметь практическое значение для нашего региона. Надеюсь, поддержка простимулирует ученых активнее заниматься этой непростой темой», − отметил Дмитрий Артюхов.

Единовременная выплата составит 500 тысяч рублей для кандидатов наук и 1 миллион рублей для докторов наук. Средства исследователи смогут потратить по своему усмотрению.

Работа по изучению вечной мерзлоты ведется на Ямале в нескольких направлениях. Три года назад здесь запустили систему мониторинга за изменениями вечной мерзлоты под зданиями капитального строительства. А в 2 021 году в округе появилась первая в России Лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности. Ее цель заключается в том, чтобы предупреждать критические ситуации, связанные с деградацией вечной мерзлоты, а также вырабатывать новые строительные решения для арктической зоны России.

В эффективном мониторинге, который, например, позволит учитывать динамику изменения свойств грунта при строительстве, заинтересованы и такие компании, как «Норникель» и «Газпром». Стоит отметить, что, согласно оценкам Morgan Stanley на территориях, покрытых вечной мерзлотой, добываются около 90% алмазов и газа, и 100% палладия.