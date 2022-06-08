Ижевск, 8 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 8 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 30 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 836 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Денис Абрамов ИА REGNUM «Красная зона»

За время пандемии в республике подтвердили 167 088 случаев заражения коронавирусом, из них 19 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 14 новых случая заражения. В числе новых носителей вируса двое несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и пятеро граждан старше 65 лет.

4 044 человека скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось, накануне скончался 71-летний мужчина.

В течение суток госпитализированы шесть человек, накануне в больницы попали четверо жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 822 человека, 47 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, девять человек — в тяжелом состоянии, из них один пациент подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне из ковид-центров республики после выздоровления выписали 40 человек. Под наблюдением в поликлиниках находились 800 жителей республики.