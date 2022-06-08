Нанкин, Китай, , 11:38 — REGNUM Валовый океанический продукт (ВОП) провинции Цзянсу на востоке Китая увеличился на 12,5% в годовом исчислении в 2 021 году, что является самым высоким показателем роста за последние три года, сообщило провинциальное управление природных ресурсов, передает 8 июня агентство Синьхуаю.

У СПГ-терминала «Цзянсу» Russian.news.cn

По данным департамента, ВОП Цзянсу в прошлом году достиг 924,9 млрд юаней ($138,7 млрд), что составляет 7,9% от валового регионального продукта (ВРП) провинции и 10,2% от общего ВВП страны.

В первом квартале 2 022 года речные и морские порты провинции перевалили 630 млн тонн грузов, что на 6,2% больше, чем в прошлом году, а пропускная способность контейнеров выросла на 6,3% в годовом исчислении до 5,12 млн единиц 20-футового эквивалента (TEU) за тот же период.

В первом квартале этого года объем заказов судостроительного холдинга Цзянсу достиг 45,3 млн тонн дедвейтом, что на 43,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно плану развития провинции, имея 954 км береговой линии и 37 500 кв. км морской площади, Цзянсу стремится к 2 025 году занять 40% внутреннего рынка и 18% международного рынка в судостроении и морском машиностроении.