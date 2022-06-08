Саратов, , 11:40 — REGNUM В Саратове в отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с изнасилованием»). Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Следователь Sledcom.ru

6 июня без вести пропала 20-летняя девушка. Ее замурованное в бетон тело нашли ночью 8 июня в подвале гаража кооператива «Юбилей», расположенного в Заводском района Саратова.

При внешнем осмотре на теле погибшей обнаружены множественные повреждения в области головы. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня 2 020 года в Астрахани нашли замурованным в бетон 12-летнего мальчика.

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