Алданский район, Якутия, 8 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Утечка нефтепродуктов произошла из гружённого парома, следовавшего по реке Алдан. В водоёме обнаружены пятна нефтепродуктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии республики.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

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Инспекторы ведомства обнаружили плавсредство пришвартованным к берегу. Вокруг него образовалась плёнка с характерным запахом. Выяснилось, что судно получило механическое повреждение, которое стало причиной утечки нефтепродуктов.

Отобраны пробы воды, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, «СахаГолдМайнинг», ООО «Прогресс» и ООО «Якутская строительная компания XXI век» будут подвергнуты прокурорской проверке из-за выявления фактов загрязнения водоёмов Якутии. От действий недропользователей пострадали реки Левый-Ыллымах, Большой Куранах, Орто-Сала и их притоки.