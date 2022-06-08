Вашингтон, , 16:54 — REGNUM Стриминговый сервис HBO Max продлил криминальный сериал «Полиция Токио» на второй сезон. Об этом сообщило издание Variety 8 июня.

Сериал «Полиция Токио» Кадр из трейлера

Как сообщает источник, руководителей онлайн-кинотеатра удовлетворили показатели первого сезона проекта, поэтому они приняли решение о выпуске продолжения. Ожидается, что к своим ролям в новом сезоне вернутся Энсел Элгорт и Кэн Ватанабэ.

Напомним, премьера первого сезона «Полиции Токио» состоялась 7 апреля 2022 года на HBO Max. Шоураннером (главным продюсером) сериала выступает Дж. Т. Роджерс («Осло»).

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