Вашингтон, 8 июня, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Стриминговый сервис HBO Max продлил криминальный сериал «Полиция Токио» на второй сезон. Об этом сообщило издание Variety 8 июня.

Кадр из трейлера Сериал «Полиция Токио»

Как сообщает источник, руководителей онлайн-кинотеатра удовлетворили показатели первого сезона проекта, поэтому они приняли решение о выпуске продолжения. Ожидается, что к своим ролям в новом сезоне вернутся Энсел Элгорт и Кэн Ватанабэ.

Напомним, премьера первого сезона «Полиции Токио» состоялась 7 апреля 2022 года на HBO Max. Шоураннером (главным продюсером) сериала выступает Дж. Т. Роджерс («Осло»).